Il prossimo 10 marzo dovranno essere presentati i progetti per il nuovo Cis. Il comune di Melendugno non vuole farsi trovare impreparato per realizzare un upgrade degli 8 progetti che possono cambiare il volto del litorale che va da Torre Specchia fino a Sant’Andrea, uno dei tratti di costa più belli di tutta la costa adriatica. Ci sarà tempo fino a domenica 13 febbraio per avanzare le proposte attraverso un form con un apposito questionario. Lo sviluppo della costa di Melendugno passa anche attraverso le idee dei cittadini.