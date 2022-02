Procede la marcia di avvicinamento al match clou del prossimo turno del campionato di Serie B che metterà l’una davanti all’altra Lecce e Benevento, due tra le formazioni più accreditate per la promozione diretta in A. Una partita che però Marco Baroni, ex di turno così come Coda e Lucioni, non affronterà nelle migliori condizioni possibili. Il prossimo 13 febbraio infatti a Via del Mare sicuramente non ci sarà Kastriot Dermaku che nel corso della giornata di domenica si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione dell’appendicite e ne avrà per almeno 20 giorni; al suo posto dovrebbe giocare Arturo Calabresi, a patto che gli esami strumentali ai quali si sottoporrà Gendery non gli impediscano di essere in campo domenica, se il terzino francese non dovesse farcela, l’ex Bologna tornerà a destra e in mezzo sarà ballottaggio tra Tuia, reduce da una lunga serie di problemi muscolari e l’ultimo arrivato Simic che non è ancora al meglio della condizione. A centrocampo non ci sarà invece Hjulmand che è stato fermato dal giudice sportivo, al suo posto uno tra Faragò e Blin con il transalpino in vantaggio sull’ex Cagliari. Il Lecce perciò non arriva nelle migliori condizioni possibili a questo delicato impegno ma c’è anche la consapevolezza che ci è entrato fino a questo momento non ha mai fatto rimpiangere i titolari.