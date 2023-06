Maxischermo per la finale: i tifosi si dividono

BARI – Tre maxischermi in Curva Nord per 15mila persone. Il San Nicola sarà aperto anche per la finale d’andata dei playoff di Serie B, pronto ad ospitare chi non volesse restare a casa e chi non ha la possibilità di vederla tramite paytv. I bambini possono entrare gratis fino a 5 anni non compiuti, purché stiano in braccio al genitore e non occupino un posto; diversamente sarà necessario acquistare un biglietto per assicurare un posto a sedere. Il titolo d’ingresso è obbligatorio da 5 anni compiuti in su. Per tutti i bambini, anche sotto i 5 anni, sarà necessario portare con sé almeno la tessera sanitaria per accedere. Il prezzo è di 5 euro più uno di prevendita, cifra che ha diviso i tifosi che si sono scatenati sui social. Dai “Lo spettacolo si paga, vi lamentate per tutto” ai “5 euro è troppo, per una famiglia con due bambini di almeno 6 anni vanno via 25 euro, il costo di una pizza a testa”. Bari, come al solito, si è divisa, su un evento che sarà ripetuto per la seconda volta nella gestione De Laurentiis. La prima, quella in occasione della trasferta di Latina che ha portato alla promozione in Serie B con gol di Antenucci, ha portato bene. Allora l’incasso fu devoluto in beneficenza, questa volta dovrebbe finire nelle casse della società, che testimonia ancora quanto il Bari sia appetibile per i futuri compratori. Quasi tutti pronto per la finale di andata quindi, con un maxischermo che unisce e divide contemporaneamente. Nel frattempo è aperta la vendita dei tagliandi nel settore ospiti. Solo 415 biglietti a disposizione, con tanti che hanno acquistato il volo prima del biglietto. La speranza è quella di riuscire ad abbinare volo e biglietto e che tutto vada per il verso giusto: in campo e fuori.

