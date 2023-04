Mauro D’Attis: ‘Maxxi a Brindsi un sogno condiviso’

“Ringrazio il ministro Sangiuliano, a nome di tutta la comunità, per aver dato un segnale importantissimo durante la conferenza stampa con il nostro candidato sindaco Marchionna: si avvierà un processo di ‘polarizzazione culturale’ a Brindisi ovvero lavoreremo subito per espandere l’attività del Maxxi, il museo nazionale di arti del XXI secolo. Il che, ovviamente, significherà dare a Brindisi un ruolo di riferimento per la cultura dell’intero Mezzogiorno. Un passaggio di altissimo profilo che stiamo condividendo con i colleghi e amici di Lega e Fratelli d’Italia: con il sottosegretario Gemmato, autorevole esponente del governo, e il senatore Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato, possiamo portare avanti con successo quanto proposto oggi in campagna elettorale. Insomma, è stata una giornata importante in cui si sono delineati con maggior chiarezza i contorni della Brindisi che vogliamo con Marchionna sindaco: una città in grado di valorizzare la sua storia con lo sguardo rivolto al futuro”. Lo afferma in una nota il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis.

Condividi su...



Linkedin

email