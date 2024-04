Mattinata: natura, escursione e spettacoli per omaggiare l’orchidea

MATTINATA – Un mare di colori pettinati dal vento, il Gargano indossa in primavera l’abito naturalistico più spettacolare di Puglia con i prati in fiore che ospitano le oltre 60 varietà di orchidee spontanee. È tutto pronto per la seconda edizione di “Orchidays – Nel fiore di Mattinata”. Dal 24 al 28 aprile la cittadina garganica ospiterà il festival dedicato alle orchidee spontanee. Durante la kermesse, sarà possibile ammirare le varietà di orchidee autoctone con agronomi ed esperti di orchidee pronti a condurre turisti e curiosi in un percorso immersivo all’insegna della conoscenza e della sostenibilità ambientale. Mattinata è un paradiso botanico a cielo aperto. Su tutto il territorio fioriscono 60 delle 93 varietà di orchidee spontanee del Gargano. Un ponte del 25 aprile alternativo, tra natura, escursioni e spettacoli per omaggiare l’orchidea con la grande novità: l’esperienza del volo in mongolfiera per far godere il panorama mozzafiato del Gargano alle prime luci dell’alba.

