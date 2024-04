Alberobello: II edizione del Festival del Fumetto e dell’Illustrazione

Ad Alberobello la seconda edizione del Festival del Fumetto e dell’Illustrazione. Tante sono le iniziative previste fino al prossimo 21 aprile.

Fino al 21 aprile a Casa Alberobello si terranno mostre, masterclass, presentazioni di libri e gruppi di lettura legati agli universi del fumetto e dell’illustrazione. I Professionisti del settore, invitati ad animare la manifestazione, cureranno laboratori sulla realizzazione di manga e fumetti per bambini e ragazzi. Per questa edizione il sottotitolo di “Criòus” (in vernacolo “Curioso”) è “R𝐮𝐳𝐳Ə𝐥𝐞̀” (ovvero “Ancora”) nell’intento di indicare non soltanto l’ideale continuità con l’edizione precedente, ma di evidenziare il desiderio di accendere nei visitatori di ogni età la curiosità nello scoprire e appassionarsi a queste contemporanee forme letterarie e d’arte.

