Manfredonia saluta il carabiniere Pastore, caduto in servizio

MAFREDONIA – Si sono conclusi a Manfredonia, in Cattedrale, i funerali di Stato di Francesco Pastore, il maresciallo dei carabinieri deceduto durante un incidente stradale a Eboli, nel Salernitano, mentre era a bordo di una gazzella del 112 insieme al collega Francesco Ferraro, 27enne di Montesano Salentino in provincia di Lecce, anch’egli morto sul colpo. Ferito un terzo carabiniere, che era alla guida dell’auto.

Grande dolore e vicinanza alla famiglia, alla fidanzata Vilma e agli amici durante la cerimonia, iniziata alle ore 11.00. Il feretro del 24enne Francesco Pastore, figlio dell’appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso la Compagnia di San Giovanni Rotondo, era arrivato nel tardo pomeriggio del 7 aprile nella bara avvolta dal tricolore, accolto da un applauso scrosciante. Intorno alle 10 il carro funebre si è mosso da Palazzo Celestini, dove è stata allestita la camera ardente.

A Manfredonia è lutto cittadino, bandiere a mezz’asta esposte nel Palazzo di Città e negli altri edifici pubblici per tutta la giornata. I commissari hanno ordinato la sospensione del mercato settimanale e invitato cittadini, titolari di attività commerciali, organizzazioni politiche, sociali, produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione mediante la sospensione delle attività.

La conducente 31enne di una delle tre autovetture coinvolte è risultata positiva al alcool e drug test. E’ indagata per duplice omicidio stradale, sarà sottoposta ad ulteriori esami tossicologici.

