Matteo Messina Denaro: ANSI, ‘Complimenti a Carabinieri’

Gaetano Ruocco, presidente nazionale ANSI, associazione nazionale sottufficiali d’Italia, si complimenta con i Carabinieri che hanno arrestato il mafioso Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni.

“È una grande giornata per lo Stato Italiano – commenta Ruocco in una nota –, l’ANSI esprime parole di elogio per i colleghi dei Carabinieri che hanno catturato il mafioso Matteo Messina Denaro. Questo successo è dovuto alla perizia, caparbietà, professionalità e dedizione dei Sottufficiali delle Forze dell’Ordine, che per 30 anni hanno operato in silenzio”.

