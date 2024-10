Matera, Tosoni: “A Torrisi fatta un’offerta migliore di tanti club di C”

“Di Torrisi, parla il suo curriculum. È un tecnico vincente e lo ha dimostrato da quando ha deciso di cominciare a fare l’allenatore. Lo abbiamo contattato, facendogli la nostra proposta che non era equiparabile ad alcune che gli erano arrivate dalla Serie C. Ha sposato il nostro progetto in pieno e la nostra idea di calcio”. Parla così, il presidente dei biancoazzurri Stefano Tosoni, spiegando le scelte che hanno portato all’avvicendamento in panchina.

Il massimo dirigente, poi, spiega i motivi che hanno portato all’addio di Ciullo: “C’erano delle scelte che non condividevamo. Era un po’ sotto gli occhi di tutti che avevamo una squadra in affanno. Contro il Casarano ci siamo fossilizzati sugli errori arbitrali, invece i problemi erano già evidenti. Siamo andati in affanno anche nelle partite vinte fuori casa, soprattutto negli ultimi minuti. Non credevamo che la squadra girasse nel verso giusto. È meglio prendere questo tipo di decisioni per tempo perché poi si rischia di arrivare ad un momento in cui è troppo tardi intervenire”.

Tosoni, poi, conclude: “Ho parlato con la squadra. Mi hanno ribadito che erano dalla parte di Ciullo, come giusto che sia. Perché se fosse stato il contrario voleva dire che c’era davvero un grave problema. Sono tornato a Matera oggi, perché sono stato a Roma per lavoro. Starò qui tutta la settimana per capire un po’ la situazione. Però, già mi hanno detto che la squadra è ripartita al meglio”.

