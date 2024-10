Barletta, vittoria e semifinale: 1-0 all’Unione Calcio Bisceglie

Ancora Lattanzio, sempre Lattanzio. Dopo il tris dell’andata, il Barletta sbriga la pratica Unione Calcio Bisceglie 1-0 e stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. Basta un gol dell’ex Altamura ai biancorossi per conservare l’imbattibilità e prepararsi nel migliore dei modi per il big match di domenica contro la Polimnia.

Avvio a giri alti per il Barletta in esilio al “San Sabino” per preservare il manto erboso del “Puttilli”. All’8’ cross di Lavopa, Lopez non ci arriva e Turitto non riesce a correggere in rete. Passano due minuti ed è Dragà ad andare via sulla fascia e a provarci da posizione defilata senza fortuna. L’Unione Calcio Bisceglie si affaccia nella metà campo avversaria al 23’, quando è Farinola a innescare Petruzzelli. Il suo diagonale, però, è facile preda di Staropoli. Biancorossi comunque in controllo e vicini al vantaggio poco dopo la mezz’ora: Lattanzio libera con il tacco Lopez, che si lascia ipnotizzare da Lullo. L’ex di giornata si supera. La risposta della formazione ospite arriva al 38’ sugli sviluppi di un corner: Ziani pesca Di Fulvio, bravo ad anticipare Staropoli, ma non a inquadrare la porta di testa. Nel finale della prima frazione c’è spazio solo per il mancino a giro di Lattanzio dal limite, Lullo disinnesca senza troppi problemi. Squadre negli spogliatoi.

In avvio di ripresa subito l’episodio che cambia le carte in tavola: Lopez si invola verso l’area di rigore, sterza e viene atterrato da Ziani. Per l’arbitro non ci sono dubbi: c’è il penalty. Dagli undici metri, Lattanzio spiazza Lullo per l’1-0 Barletta. Qualificazione ulteriormente in cassaforte. Al 63’ padroni di casa vicini al raddoppio: cross di Pinto, palla che balla in area di rigore e c’è solo il palo a fermare la conclusione di Dragà. L’Unione Calcio Bisceglie ci prova sei minuti più tardi su calcio da fermo con Suriano, Staropoli non si lascia sorprendere. Succede poco o nulla fino al triplice fischio: finisce 1-0 al “San Sabino”. Il Barletta avanza in Coppa Italia.

