Matera, Torrisi: “Facciamo un bagno di umiltà e ripartiamo”

“Sicuramente il 3-0 è un po’ eccessivo ma la sconfitta è meritata. Il Francavilla ha avuto più fame di noi. Sapevamo che la prima partita dopo la sosta era un po’ particolare e abbiamo pagato le conseguenze. Meglio perdere in questo così, così tutti quanti ci facciamo un bagno di umiltà e ripartiamo da cosa non è andato”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi dopo la sconfitta di questo pomeriggio.

Sulla partita: “Abbiamo avuto tante occasioni, soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo sbagliato alcune scelte. Nel secondo tempo stavamo dominando, poi l’episodio dell’espulsione ha sicuramente condizionato il match. Però, non cerchiamo scuse. Gli avversari hanno avuto più fame di noi. Per questo accettiamo la sconfitta e guardiamo avanti”.

Sulla sconfitta: “Per la legge dei grandi numeri, prima o poi doveva arrivare. Ripeto: meglio che sia arrivata in questo modo, così tutti quanti ci facciamo un bel bagno di umiltà e ripartiamo in vista delle prossime partite”.

Sul prosieguo: “Sappiamo che il girone di ritorno è completamente diverso rispetto a quello d’andata, perché le partite diminuiscono e i punti cominciano a pesare maggiormente. Noi dobbiamo guardare avanti e concentrarci sul nostro obiettivo”.

