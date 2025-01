Fasano, Agovino: “Il risultato mi dà noia, sul loro gol la palla è uscita di un metro”

Al termine del primo match perso ad Andria dal suo Fasano per 1-0, il tecnico Massimo Agovino, ha commentato così la gara ai nostri microfoni:

“Siamo venuti ad Andria in fiducia, a cuor leggero e consci della difficoltà della partita. Venivamo da 11 punti in 5 partite. Mi dà più noia il risultato maturato e probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Senza fare drammi, la palla del loro gol è un metro fuori, non so la terna come abbia fatto a non vederla. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ma credo che se il primo tempo fosse finito 0-0, probabilmente avremmo visto un’altra partita”.

