Matera, solo pari all’esordio: i biancoazzurri sbattono sul Francavilla. La cronaca

Qualche occasione e nulla di più. È un pareggio sostanzialmente giusto quello tra Matera e Francavilla. I ragazzi di Ciullo non riescono, davanti al pubblico amico ad ottenere il primo successo di questo campionato. I biancoazzurri, vengono fermati da un buon Francavilla che al XXI Settembre porta a casa un buonissimo punto e nel primo tempo rischia anche di sbloccarla. Nella ripresa, invece, il Matera non riesce a pungere a dovere per ottenere il successo.

Primo tempo che vede il Matera partire subito bene. Al 2’ da un’invenzione di Sicurella è Napolitano che in piena area stampa di poco alto il pallone. Eppure, i biancoazzurri non riescono ad incidere e al 15’ rischiano addirittura di andare sotto. È Macrì che da calcio di punizione si inventa una bellissima conclusione a giro: sfera che sorprende Brahja e si stampa sulla traversa. Le emozioni dei primi 45 minuti finiscono praticamente qui. Il Matera fatica a trovare spazi e non è cinico nell’ultimo passaggio. Ci prova anche Citro per ben tre volte su calcio di punizione ma senza creare grandi grattacapi alla difesa sinnica che non corre pericoli.

Secondo tempo che si apre con un altro piglio da parte dei biancoazzurri. Al 1’ dagli sviluppi di corner, Burzio serve Cipolletta che tutto solo in area viene chiuso dall’incredibile deviazione di Prisco in corner. Passano due minuti e il Matera ci prova ancora. Casiello, sulla sinistra, mette al centro un buon pallone per Burzio: palla che termina di pochissimo alta sopra la traversa. A fare la partita sono sempre i biancoazzurri che si rendono pericolosi anche poco prima della mezzora. Punizione di Sicurella: palla per Cipolletta che in piena area manda di pochissimo alto sopra la traversa. Partita che scorre via senza grandi emozioni: termina a reti bianche al XXI Settembre.

IL TABELLINO

Matera-Francavilla 0-0

Reti: nessuna rete.

Matera (3-5-2): Brahja, Pirola, Cipolletta (dal 45’ st Spinelli), F. Russo, Bello, Sicurella, Ledesma, Napolitano (dal 34’ st Incerti), Casiello (dal 29’ st Iaccarino), Citro (dal 19’ st Infantino), Burzio (dal 48’ st Muscas). A disposizione: Carotenuto, Sirimarco, Carbone, Teyou. Allenatore: Ciullo.

Francavilla (3-5-2): Prisco, J. Russo (dal 25’ st Mecca), Modesti, Pellegrini, Bastianelli, Caracciolo (dal 9’ st Visconti), Coppola, Macrì (dal 9’ st Gentile), Silvestri (dal 43’ st Di Marco), Romano, Esposito (dal 25’ st Vinicius). A disposizione: De Carlo, Nicolao, Palladino, Fanelli. Allenatore: Nolè.

Arbitro: Mirri di Savona.

Assistenti: Tangaro di Molfetta e De Candia di Bari.

Note: Giornata soleggiata sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in brutte condizioni. Ammoniti: Nolè (allenatore Francavilla). Angoli: 4-3 per il Matera. Recupero: 0’ pt e 6’ st. Spettatori: 2500 circa con una cinquantina dei quali provenienti da Francavilla.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author