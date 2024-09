Il Barletta cala il tris: 0-2 al Canosa e vetta in solitaria

Il Barletta cala il tris. Dopo Unione Calcio Bisceglie e Molfetta, i biancorossi mandano al tappeto anche il Canosa: Lavopa apre i giochi nella prima frazione, Leone nella ripresa evita un finale in apnea per un 0-2 insindacabile.

Di Simone si affida al 3-5-2: c’è Vicino tra i pali, con l’ex Saani e Castro a comporre il tandem di attacco. Modulo in fotocopia per De Candia sul fronte opposto, che deve fare a meno di Strambelli, Bottalico e Giambuzzi. In avanti spazio per Lattanzio e Lopez.

Barletta che stappa la gara: al 6’ Lattanzio innesca Lavopa, che ci prova dal limite senza pungere. Prove generali per il vantaggio biancorosso che si materializza al 13’, quando Lopez imbuca per Lavopa, bravo a sterzare sul destro e a mettere nel mirino il secondo palo per lo 0-1. Niente da fare per Vicino. La gara vive una fase di stallo nella zona centrale della prima frazione, ma il Canosa si fa vedere poco dopo la mezz’ora: prima è Talìn ad armare il destro dalla distanza, palla fuori, poi è Saani – ben imbeccato da Pinto – a sciupare a pochi passi da Massari. Occasione clamorosa per i padroni di casa, , costretti a rincorrere al termine dei primi 45 di gioco.

Nella ripresa, le occasioni latitano. Bisognerà attendere il 69’ per rivedere un’azione degna di nota. Schema su calcio di punizione per il Barletta, con Lopez che non inquadra il bersaglio più grande all’interno dell’area di rigore. Sulla rimessa in gioco successiva, controllo errato di Solano che consegna la sfera al neoentrato Leone. Il centrocampista biancorosso non si lascia pregare e col mancino firma il raddoppio. Biancorossi che si limitano a gestire il risultato nel finale: al “San Sabino” finisce 0-2.

Canosa (3-5-2): Vicino; Pinto, Gomes, Talin; Milano, Gomis, Solano, Pirelli (6′ st. Ciannamea), Lamacchia (33′ st. Procida); Saani, Castro (28′ st. Sanchez). A disp. Capossele, Pignataro, Monterisi, Santoro, Azzarone, Menezes. All. Di Simone

Barletta (3-4-3): Massari; De Gol, Montrone, Lobosco; Turitto, Mariani, Bernaola Parisi (23′ st. Leone); Lopez, Lattanzio, Lavopa. A disp. Staropoli, Ciurlo, Dicuonzo, Rotondo, Belladonna, Dibenedetto, Casella, Dragà. All. De Candia

Marcatori: 14′ Lavopa (B), 26′ st. Leone (B)

Note: calci d’angolo 0-1; ammoniti: De Gol, Lattanzio, Mariani e Lobosco (B); recuperi: pt. 2, st. 4′.

Arbitro: Aprile di Caserta

