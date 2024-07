Matera, sbloccata la vertenza sul suolo del terminal bus

L’Amministrazione comunale di Matera ha avviato l’acquisizione di un’area di circa 500 metri quadri nelle vicinanze del nuovo Terminal bus su via Don Luigi Sturzo. La delibera di Consiglio, approvata dalla maggioranza e da parte della minoranza, ha sanato un errore commesso nel 2019, quando si avviò la costruzione del Terminal senza verificare che l’area fosse di proprietà dell’Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale). L’attuale amministrazione, insediatasi nel 2020, ha riscontrato problemi nella gestione del Terminal a causa di questa mancanza.

Con la delibera, che prevede un corrispettivo di 4.200 euro concordato con Ater, sarà possibile formalizzare l’atto notarile di acquisto e pubblicare il bando per la gestione del Terminal. Questo includerà un bar-biglietteria e servizi igienici per i viaggiatori. La riqualificazione dell’area, precedentemente usata come parcheggio, è stata realizzata da Invitalia nell’ambito dei Contratti integrati di sviluppo.

Il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore al Patrimonio Angela Mazzone hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. “Dopo l’atto notarile di acquisizione pubblicheremo il bando di gestione della stazione del Terminal, dotato di tutti i servizi essenziali finora mancanti. Tramite procedura di evidenza pubblica, intendiamo affidare la gestione del bar-ristoro e dei bagni per un periodo duraturo”, ha spiegato il sindaco Bennardi, che ha ringraziato l’assessore Mazzone e gli uffici per il lavoro svolto e l’accordo con Ater.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author