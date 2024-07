Inaugurato il nuovo eliporto turistico a Matera

Nei giorni scorsi, sono stati completati i lavori per la realizzazione dell’eliporto turistico in via Alvino, nella zona industriale di La Martella. Lo ha comunicato il sindaco Domenico Bennardi dopo un sopralluogo con i tecnici comunali e la ditta esecutrice. La pista per elicotteri si estende su 40 metri quadrati di una superficie totale di 14.500 metri quadri, ed è adatta a tutti i tipi di elicotteri.

L’eliporto è dotato di un’elistazione di 206 metri quadrati per l’accoglienza dei passeggeri, con servizi inclusi come il wifi e un impianto fotovoltaico da 10 kW sul tetto. Di fronte all’elistazione, un parcheggio con 30 posti auto, adatto anche per pullman di linea.

Il progetto è stato finanziato con fondi Po-Fesr 2007-2013, per un importo di 226mila euro, su un totale di 800mila euro che comprende anche la struttura gemella di Maratea. L’obiettivo dell’investimento è collegare le due coste e province della regione, permettendo ai turisti di spostarsi dal Tirreno allo Ionio e di esplorare l’entroterra lucano.

«Questa è una bella infrastruttura che servirà non solo al settore turistico, ma anche alla formazione professionale per l’uso dei droni, strumento sempre più indispensabile per le pubbliche amministrazioni – commenta il sindaco Bennardi -. Con la Casa delle Tecnologie Emergenti Matera (Ctemt), stiamo lavorando a un progetto formativo sui droni, che potrà utilizzare l’eliporto come base logistica per le prove pratiche”.

”Con un ulteriore investimento di 450mila euro, che speriamo di ottenere in collaborazione con la Regione Basilicata, doteremo la struttura di un hangar per la manutenzione e un distributore interno di carburante. Questo fornirà un supporto essenziale ai velivoli turistici in transito a Matera – aggiunge Bennardi -. È necessario lavorare subito, insieme al Comune di Maratea, per garantire una gestione efficiente della struttura e dotarla di un impianto di videosorveglianza”.

”La gestione sarà fondamentale per sfruttare al meglio questa infrastruttura strategica per il territorio materano e lucano. Ringrazio gli assessori e i tecnici comunali per l’impegno profuso in questo progetto strategico per la nostra città”, conclude Bennardi.

Il sindaco annuncia inoltre che avvierà presto un sondaggio tra i consiglieri comunali e i cittadini per scegliere una figura significativa di Matera a cui intitolare il nuovo eliporto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author