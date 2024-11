Matera, prevenzione: screening mammografico gratuito per tre settimane

A partire da questa settimana, per tre settimane, il camper della prevenzione del tumore al seno farà tappa a Matera, offrendo esami mammografici gratuiti alle donne residenti in Basilicata. L’iniziativa fa parte del progetto “Basilicatadonna”, promosso dalla Regione per sensibilizzare alla prevenzione.

Le donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni potranno sottoporsi all’esame recandosi presso il parcheggio inferiore dell’Ospedale Madonna Delle Grazie, seguendo la segnaletica. La fascia di età tra i 45 e i 49 anni è invitata a eseguire l’esame annualmente, mentre per le altre fasce l’appuntamento è biennale.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera sottolinea l’importanza della prevenzione come arma fondamentale contro il tumore al seno. Il test, una mammografia, dura circa 10 minuti e potrebbe causare solo un leggero fastidio.

Per prenotare, è possibile contattare il numero verde 800 054 242 da rete fissa o lo 0971 441523 da rete mobile. Gli esami si svolgeranno dal martedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 16:00.

