Matera, Mokulu fiducioso: ‘Playoff? Nel calcio tutto è possibile’

(Di Roberto Chito) “Quella contro il Gravina sarà una partita importante entrambe le squadre. Ci saranno tanti duelli e a spuntarla sarà chi avrà più fame”. Così l’attaccante Benjamin Mokulu, ai microfoni di Antenna Sud, alla vigilia della sfida contro il Gravina di domani pomeriggio.

“Sappiamo che in questo momento occorre dare qualcosa in più. Ne abbiamo parlato in questa settimana. Però, siamo consapevoli che possiamo ancora raggiungere i play off. E con i quattro scontri diretti tutto può ancora succedere. Gli infortuni? Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto sotto questo punto di vista. Adesso devo dare il massimo per queste ultime partite”, conclude l’attaccante.

Di seguito, l’intervista completa all’attaccante dei biancoazzurri Benjamin Mokulu alla vigilia di Gravina-Matera.

