Matera: Maxi operazione anti droga, arrestate 12 persone

Dieci uomini e due donne (ai domiciliari) sono stati arrestati a Matera dopo un’operazione antidroga della Polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza. Il 6 luglio scorso, la Dda potentina aveva comunicato che erano stati eseguiti 12 fermi, stamani sono stati diffusi i dettagli. In particolare, è stato specificato che le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di riciclaggio perché in casa di una delle due donne indagate sono stati trovati 50 mila euro in contanti.

