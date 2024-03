(di Roberto Chito) Quattro reti in due partite. E pensare che fino a due settimane fa ne aveva messa a segno solamente una, tra l’altro alla seconda giornata di campionato contro l’Angri nel match dello scorso 17 settembre.

Parliamo di Isaac Prado e dell’ottimo momento che sta vivendo con la maglia del Matera. Le doppiette messe a segno contro Gelbison e Manfredonia, permettono all’attaccante brasiliano di dimenticare l’ultimo periodo candito da infortuni e poco spazio.

Chiuso dalla coppia Infantino-Ferrara, infine dall’esplosione di Mokulu. Prado, però, non ha mai mollato e adesso può essere l’arma in più del Matera nella corsa ai play off in questo finale di stagione.

