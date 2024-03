Addio a Gianni Caffaro, ex portiere del Bari di Catuzzi

BARI – Calcio barese in lutto. Nelle scorse ore si è spento Gianni Caffaro, ex portiere del Bari di Catuzzi. Aveva soltanto 64 anni, ma ormai da tempo soffriva di un male purtroppo incurabile. Punto di riferimento dei giovani avendo gestito per anni la scuola calcio del Green Park. Gran conoscitore di calcio e gran tifoso della squadra biancorossa.

