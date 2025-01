Matera, grande successo per i sevizi domenicali straordinari di FAL

MATERA – Grande successo a Matera per i servizi ferroviari domenicali straordinari programmati da Ferrovie Appulo Lucane d’intesa con la Regione Basilicata ed il Comune di Matera, da domenica 8 dicembre a domenica 5 gennaio, in concomitanza con gli eventi del Natale materano. Nelle 5 domeniche in cui è stato possibile parcheggiare gratuitamente auto e bus turistici a Serra Rifusa e raggiungere il centro di Matera in treno, con corse cadenzate ogni 30 minuti, sono state trasportate circa 33mila persone e il parcheggio ha ospitato oltre 400 autobus.

“Un risultato che va oltre ogni aspettativa ed una scommessa ampiamente vinta, nonostante qualche difficoltà iniziale – commenta il Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi – Aver eliminato oltre 400 autobus dalla circolazione cittadina ed aver così contribuito in maniera concreta al decongestionamento del traffico nella Città di Matera, ci riempie di soddisfazione. Ringraziamo la Regione Basilicata che ha creduto in questa iniziativa e condiviso questa scelta. E’ il primo passo verso una mobilità sostenibile ed efficiente”.

“Ringrazio in primo luogo il personale ed il management Fal – ha detto il Presidente di Fal Vittorio Zizza – per lo sforzo organizzativo che hanno compiuto in tempi tanto ristretti per arrivare questo servizio che si è rivelato utile ed efficiente, Ci rendiamo sin d’ora disponibili ad aprire un tavolo concertativo, per rendere stabile questo servizio, ma anche per accogliere tutti i suggerimenti utili a migliorarlo. Da parte mia e del Cda che presiedo c’è massima disponibilità a contribuire ad un percorso di decarbonizzazione della Città dei Sassi, che arriverà a pieno compimento a dicembre 2026 con l’immissione in servizio dei treni a batteria ad emissioni zero”.

