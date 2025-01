Matera: ‘Storico piano di assunzioni per il rilancio della sanità’

La Basilicata si prepara a una rivoluzione nel settore sanitario grazie all’impegno dell’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, e del Direttore Generale dell’ASM di Matera, Maurizio Friolo. Per l’Ugl Matera, rappresentata dal Segretario Provinciale Pino Giordano, si tratta di una scelta “forte e chiara”, che punta a rafforzare la vicinanza ai cittadini e a migliorare la qualità dei servizi sanitari regionali.

Potenziamento del personale e nuovi concorsi

Nel 2024, l’ASM ha avviato un ambizioso piano di reclutamento per superare anni di carenze di organico, aggravate dalla pandemia e da una lunga fase di blocco delle assunzioni. Tra le iniziative già concretizzate, il bando per l’assunzione di 29 dirigenti medici a tempo indeterminato. Questo è solo il primo passo di un più ampio Piano Assunzioni 2025, che prevede:

• Posti per medici specialisti in discipline chiave come Oncologia, Psichiatria e Geriatria;

• L’inserimento di 270 nuove figure professionali, tra cui infermieri, ostetriche, OSS e fisioterapisti;

• 650 nuovi operatori per la sanità territoriale grazie ai fondi Pnrr, inclusi medici di comunità e assistenti sociali.

Un investimento senza precedenti

Con un totale di 850 nuovi posti di lavoro tra medici e personale amministrativo, il piano rappresenta il più grande investimento sul personale sanitario in Basilicata negli ultimi vent’anni. “Grazie a Latronico e Friolo, la sanità lucana cambia volto”, ha dichiarato Giordano, sottolineando l’importanza di garantire servizi più accessibili e un sistema sanitario moderno e vicino alle esigenze della popolazione.

Sanità di prossimità come obiettivo centrale

L’intervento punta a potenziare la medicina territoriale, rafforzando la rete di assistenza locale per rispondere alle sfide di un territorio con una popolazione sempre più anziana. Per l’Ugl Matera, l’approccio è chiaro: collaborazione tra i diversi livelli di assistenza e investimenti mirati sono la chiave per un sistema sanitario più equo e accessibile. “Il 2025 sarà l’anno della rinascita per la sanità lucana”, conclude Giordano.

