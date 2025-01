Monsignor Caiazzo saluta Matera, nominato Vescovo di Cesena-Sarsina

MATERA – L’annuncio è arrivato prima di mezzogiorno come un fulmine a ciel sereno. Matera perde il suo amato Vescovo Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, “Don Pino” per tutti. La conferenza stampa è stata convocata questa mattina nella sala convegni della Casa di Spiritualità Sant’Anna ed è stato proprio Monsignor Caiazzo a dare l’annuncio del suo nuovo incarico: Don Pino non guiderà più la diocesi di Matera-Irsina e non sarà più Vescovo di Tricarico ma andrà a guidare la diocesi di Cesena-Sarsina, in Emilia Romagna. Si chiude quindi dopo circa 9 anni l’esperienza nella diocesi di Matera-Irsina di Antonio Giuseppe Caiazzo, calabrese nato a Isola di Capo Rizzuto il 4 aprile 1956. Don Pino si era insediato nella diocesi di Matera-Irsina il 12 febbraio 2016 e dal 4 marzo 2023 era stato nominato anche vescovo di Tricarico. Nei prossimi giorni raggiungerà Cesena per andare a guidare la diocesi di Cesena-Sarsina al posto di Douglas Regattieri che aveva rassegnato le dimissioni nell’ottobre 2024 dopo aver compiuto 75 anni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author