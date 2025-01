Matera, in fiamme la sede del Liceo “Duni”

MATERA – Un incendio ha interessato le aule deserte del Liceo Classico “Duni” attualmente in fase di ristrutturazione per un progetto finanziato con fondi Pnrr. La struttura è chiusa al pubblico dal 2018. Situazione sotto controllo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l’area. Sulle cause dell’incendio sono in corso indagini.