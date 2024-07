Matera, dal club ai quadri tecnici: si riparte da un nuovo ds e allenatore?

(di Roberto Chito) Dopo il cambio della guida societaria, si cominciano a delineare i primi quadri tecnici di quello che sarà il Matera 2024-25. Ancora non si conosce il gruppo che ha acquisito il club, anche se tutto è riconducibile all’imprenditore romano Stefano Tosoni, che già si ipotizzano le prime scelte tecniche.

Il nuovo corso dovrebbe essere affidato al direttore sportivo Alessio Ferroni, mentre in panchina dovrebbe arrivare Luigi Consonni, ex Pistoiese. Il nuovo gruppo, dunque, non dovrebbe andare in continuità tecnica con il passato. A questo punto, da capire il futuro del ds Giuseppe Figliomeni che in estate ha rifiutato diverse offerte proprio per restare a Matera.

Sicuramente, non si ripartirà da Fabio De Sanzo, nonostante l’intesa di massima raggiunta a maggio con il tecnico che ha preso il posto di Panarelli nel finale della scorsa stagione. Con il nuovo assetto societario, di conseguenza ce ne sarà anche uno tecnico. Non resta che aspettare i relativi annunci.

