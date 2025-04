Taranto, scoperta maxi evasione da oltre 5 milioni con slot illegali

TARANTO – Una maxi evasione da oltre 5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Taranto al termine di un’operazione mirata al contrasto del gioco illegale. Nel mirino un circolo ricreativo del capoluogo ionico, dove sono stati sequestrati 20 apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Grazie all’incrocio tra le banche dati e i controlli sul territorio, i finanzieri sono riusciti a ricostruire il volume delle giocate, quantificando in 22 milioni di euro la base imponibile sottratta a tassazione. Da qui, l’evasione del prelievo unico erariale (PREU) per oltre 5 milioni, imposta dovuta dai titolari degli apparecchi da gioco in base alle somme giocate.

Il titolare del circolo è stato denunciato, mentre l’intera attività illecita è stata interrotta con il sequestro degli apparecchi. Le indagini rientrano nel più ampio piano di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo irregolare e alla tutela delle entrate pubbliche.

