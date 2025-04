Taranto, carenza agenti e criminalità in aumento: Mosap scrive al questore

Taranto vive una fase critica sotto il profilo della sicurezza pubblica. A lanciare un nuovo grido d’allarme è il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (MOSAP), che attraverso Mario Calcagnini, segretario interprovinciale, ha inviato una lettera formale al questore Michele Davide Sinigaglia per sollecitare un intervento immediato.

«È nostro dovere segnalare con forza questa emergenza – ha dichiarato Calcagnini -. La città è sotto pressione per un’escalation di furti in abitazioni e attività commerciali, spesso accompagnati da episodi di violenza». Emblematico, secondo il sindacato, l’episodio avvenuto presso il supermercato Lidl di via Mazzini, dove una guardia giurata è stata aggredita e un agente di Polizia è rimasto ferito a seguito di una testata.

Il MOSAP punta il dito anche contro la grave carenza di organico che colpisce in particolare l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. «Le volanti operano con grande professionalità, ma sono allo stremo. È urgente rafforzare gli organici per garantire un controllo più capillare del territorio», si legge nella nota inviata al Questore.

Calcagnini ha inoltre chiesto al Dipartimento di Pubblica Sicurezza che Taranto venga inserita tra le priorità nei prossimi piani di potenziamento, evidenziando come «la sicurezza non possa restare uno slogan. Il motto “Esserci sempre” deve tradursi in azioni concrete per i cittadini».

Il sindacato conclude ribadendo il proprio impegno nel vigilare costantemente sulla situazione cittadina e nel sostenere le legittime richieste degli operatori di polizia e dei cittadini, affinché la sicurezza torni ad essere un diritto reale e quotidiano.

