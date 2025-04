Nuova raffica di penalizzazioni di arrivo in Serie C? Questa sera alle 21 ‘Il Salotto del Calcio’ su Antenna Sud

Altra raffica di penalizzazioni in arrivo in Serie C? Oggi è 16 aprile, giornata di scadenze, e diversi club ancora non hanno provveduto a pagare. Faremo i conti in tasca alle società e proveremo ad anticipare le novità che saranno introdotte in sede di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Puntata da non perdere questa sera del ‘Salotto del Calcio’, la trasmissione di Antenna Sud interamente dedicata al campionato di Serie C. Tra gli ospiti Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno; Massimo Cerri, ex direttore sportivo di Catanzaro, Piacenza e Monopoli; Luigi Gentile, direttore sportivo; Giuseppe Avezzano Comes, dottore commercialista e Luca Tiozzo, allenatore. E ancora, in collegamento da Messina il giornalista Francesco Starace.

