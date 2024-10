Matera, Ciullo: “Casarano? Vediamo se hanno difetti”

“Sappiamo bene che ci manca questa vittoria in casa. Veniamo da tre pareggi nelle ultime partite e vogliamo trovare il primo successo tra le mura amiche. Ci auguriamo che questo accada quanto prima”. Sono le parole del tecnico Salvatore Ciullo alla vigilia della sfida contro il Casarano di domani pomeriggio, per quello che possiamo considerare come un vero e proprio big match.

“Sappiamo che ci troveremo di fronte una di quelle squadre costruite per poter vincere il campionato. Siamo consapevoli del valore dell’avversario che avremo di fronte. Hanno una rosa importante. Quasi tutti i loro giocatori hanno disputato categorie superiori, o come l’anno scorso hanno vinto il campionato. Hanno sicuramente una buona squadra. I difetti non saprei. Magari, vediamo domani. Noi, ovviamente, scenderemo in campo per poter disputare la nostra partita”, continua il tecnico dei biancoazzurri sul Casarano che si troverà di fronte domani pomeriggio.

Matera che sta attraversando un ottimo momento, come dice il terzo posto in classifica: “Non soffriamo di vertigini, anche perché siamo solamente alla sesta giornata di campionato. Stiamo facendo il nostro campionato, cercando di crescere partita dopo partita. Adesso cercheremo di crescere ulteriormente. Domani avremo la possibilità di giocarci questo scontro diretto contro una squadra forte”.

Tre impegni in una settimana con Ciullo che potrebbe un po’ mischiare le carte: “Ci apprestiamo a vivere una settimana nella quale giocheremo tre partite. Dobbiamo necessariamente dosare le forze. Cercheremo di far rotare tutti al meglio per cercare di essere pronti ad affrontare queste tre partite”.

