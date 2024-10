Gravina, Tiozzo: “Con la Nocerina dovremo essere perfetti”

Dopo la Virtus Francavilla, nella giornata di domani, il Gravina dovrà affrontare la Noccerina, un’altra contendente al titolo. In vista del match, hanno parlato durante la conferenza stampa pre-partita l’allenatore Luca Tiozzo e Lorenzo Cavaliere, trequartista gialloblù. Di seguito, le loro parole.

Sull’accaduto dopo Potenza-Foggia: “Vedere quel funerale lì ha fatto male a tutti quanti. Ha unito tante tifoserie; sono due anni che sono in Puglia e si dice che le tifoserie siano calde. Io mi sono sempre trovato bene; penso che il vento sia cambiato. Ci uniamo al dolore delle famiglie”.

Sulla partita contro la Nocerina: “Domenica scorsa avremmo meritato un punto. Il cinismo della Virtus Francavilla ha fatto la differenza. Domani c’è un’altra sfida: la Nocerina, insieme al Casarano, si giocherà il titolo. Vedo una grande rosa e una grande preparazione tecnica. Domani sarà tosta, ma altrettanto saremo noi. Temo tutto della Nocerina; temo uno stadio pieno. Hanno dei giocatori fantastici. Parliamo di una squadra costruita per vincere, con uomini importanti e un mister d’esperienza. Dovremo essere perfetti: se sbagli, paghi con loro, come è successo con la Virtus Francavilla. In questo momento non badiamo al risultato; vorremmo fare una partita come quella di domenica scorsa. Le barricate si fanno quando gli avversari ti costringono a farlo”.

Su Stefano D’Agostino della Nocerina: “Credo non sia marcabile perché parte da sinistra e si accentra. Alcune volte fa da raccordo, quasi da mediano. È un po’ Cruijff nel modo di intendere il calcio, un grande trascinatore. È un giocatore forte che sposta gli equilibri. Dobbiamo stare attentissimi e pensiamo di poterlo limitare. Cercheremo di non farlo entrare in partita ed evitare dei rifornimenti per lui”.

Lorenzo Cavaliere: “Affrontare il Manfredonia ci ha fatto bene. Stiamo migliorando sempre di più, grazie al lavoro di tutti. Mi sto trovando bene con il mister; abbiamo un ottimo rapporto. Faccio ciò che mi chiede e cerco di farlo al meglio. Prediligo la posizione centrale, ma se mi chiede di giocare sull’esterno lo faccio dando il massimo per la squadra. I miei gol aiuteranno sicuramente la squadra; spero che arrivino. Sono sicuro che segnerò presto”.

