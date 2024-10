Matera, Ciullo: ‘La squadra cresce, ma ora serve vincere in casa’

“Mi auguro di riuscire a sfatare questo tabu casalingo e di cominciare ad inanellare una serie di vittorie. Sicuramente domani ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti”. Parla così, ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico Salvatore Ciullo alla vigilia della sfida contro il Martina di domani pomeriggio.

Sugli avversari: “Il Martina è un’ottima squadra composta da un misto di giovani. Una squadra che palleggia molto bene e che non merita la classifica che ha vedendo le prestazioni che ha fatto. Se non prendiamo la partita con il giusto piglio, possiamo avere molti problemi”.

Sulla squadra: “Normale che quando perdi in casa c’è un po’ di malumore. Poi, tre giorni dopo va ad Acerra e porti a casa i tre punti. È sicuramente un’iniezione di fiducia molto importante. per noi può essere una situazione di vantaggio. Al match di domani, per questo ci arriviamo con il giusto recupero e dopo aver lavorato anche molto bene in questi tre giorni”.

Sulla classifica: “Non la guardo perché siamo all’inizio, abbiamo giocato solo otto partite. Più che altro guardo la crescita della squadra che è stata molto importante con il passare delle settimane. Mercoledì, oltre la vittoria hanno esordito cinque ragazzi che finora non avevano trovato spazio e mi hanno dato delle importanti risposte. Inoltre, ho visto una squadra che dopo la sconfitta di tre giorni prima ha dato importanti risposte, andando a vincere su un campo molto difficile”.

