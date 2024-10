Foggia, Capuano: “Giocare contro il Catania è stato vergognoso”

Dopo il tragico incidente in cui hanno perso la vita tre giovani tifosi, il Foggia torna a Potenza. Lo fa per affrontare l’insidioso match contro il Sorrento ma non potrà contare sull’apporto dei propri tifosi, i quali hanno scelto di non recarsi in Basilicata per rispetto verso Samuel, Gaetano e Matteo. Una scelta comprensibile, dettata dal dolore e dalla commozione. Anche Ezio Capuano, tecnico dei rossoneri, ha compreso il gesto degli ultras, commentando così alla vigilia del match: “Rispetto la decisione dei tifosi di non essere presenti, si tratta di un atteggiamento onorevole”. In merito all’avversario, Capuano ha aggiunto: “Il Sorrento è reduce da un match strano, in cui il punteggio si è rivelato pesante. Ha giocatori importante come Di Francesco, Bolsius e Guadagni. In questa settimana abbiamo lavorato intensamente per migliorare la condizione e l’autostima”.

Pari con il Catania: “La gara contro il Catania non doveva essere disputata. Abbiamo subìto uno shock che ci porteremo dietro per un po’, è stata una vergogna far giocare il match contro gli etnei. Alcune partite sono state rinviate perché delle formazioni avevano giocatori impegnati con le nazionali, mentre per la morte di tre giovani ragazzi non è stato osservato nemmeno un minuto di silenzio. È stato vergognoso e me ne assumo le responsabilità. Tuttavia, è stato toccante vedere tutte le tifoserie unite nel dolore. Durante la partita abbiamo lottato su ogni pallone e abbiamo dato il massimo. Ne ho sentite di tutti i colori ma abbiamo dominato per più di un’ora e il Catania non ci ha mai impegnato. Purtroppo, però, non siamo riusciti a portare a casa il risultato. I cambi? Avevo validi motivi per sostituire Mazzocco e Tascone, non sono impazzito improvvisamente”.

Indisponibili: “Da Riva ed Ercolani non saranno del match, mentre il resto del gruppo è a disposizione. Ho una rosa composta da giocatori validi e schiererò chi mi darà maggiori garanzie”

Sarr: “Non lo conoscevo ma mi piace molto. È affidabile ma in questo momento, per via della classifica, è normale affidarsi a giocatori con maggiore esperienza”.

Orlando: “Non ha preso parte al match col Catania perché colpito dalla febbre. Potrò commettere degli errori ma devo fare gli interessi del Foggia”.

