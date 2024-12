Maruggio, arrestato 45enne per maltrattamenti sui genitori

Lunedì 9 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Maruggio hanno eseguito l’arresto di un uomo di 45 anni, residente in zona, in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto. L’uomo è sospettato di essere responsabile di gravi maltrattamenti nei confronti dei genitori conviventi, perpetrati nel corso degli ultimi anni. Le accuse comprendono condotte violente e vessatorie, con episodi di minacce, ingiurie, percosse e lesioni personali, che fino a poco tempo fa non erano mai state denunciate.

Il provvedimento è il risultato di un’indagine condotta dalla Stazione dei Carabinieri di Maruggio, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto. Le querele presentate dalle vittime hanno permesso di raccogliere prove significative, alla base della decisione del giudice.

Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Taranto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che la responsabilità dell’arrestato potrà essere confermata solo con una sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a quel momento.

