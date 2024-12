Incidente a Martina Franca: furgone si ribalta all’incrocio di una scuola materna

Un incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Martina Franca. Intorno alle 15.00, all’incrocio tra via Serranuda e l’ingresso della scuola materna Primavera, una vettura e un furgoncino si sono scontrati violentemente.

A seguito dell’impatto, il furgoncino si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 per prestare i primi soccorsi.

Al momento non si hanno notizie precise sulle condizioni dei conducenti coinvolti nell’incidente. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author