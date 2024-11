Il Martina supera la Virtus Francavilla: Zenelaj decide il derby al Tursi

Il Martina conquista la prima vittoria stagionale allo stadio Tursi nel derby contro la Virtus Francavilla, che ha perso la terza gara nelle ultime quattro. 1-0 il risultato finale della sfida, decisa negli ultimi minuti. Il Martina ha compiuto un bel balzo in avanti in classifica arrivando a 13 punti, mentre la Virtus Francavilla rimane al terzo posto solitario con Nocerina a più sette e Casarano a più tre. Mercoledì 6 novembre le due squadre torneranno ad affrontarsi alla Nuovarredo Arena per il match dei trentaduesimi della Coppa Italia di Serie D.

Al 10′ primo squillo della gara, con Sosa che ha provato la conclusione da fuori area spedendo a lato il pallone. Un minuto dopo l’attaccante argentino, a seguito di un recupero palla, è andato al tiro diventato però facile preda del portiere Figliola. Al 19′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Resouf ha chiamato in causa Cevers, che ha bloccato la sfera senza problemi. Pericoloso il Martina al 29′, quando Resouf ha scodellato un cross basso deviato da Cevers, che ha impedito l’intervento di un avversario. Partita gradevole e frizzante: al 38′ Pinto compie una percussione sulla fascia destra e crossa per l’inserimento di Taurino, che tuttavia conclude alto da posizione favorevole. Pochi minuti dopo ancora Taurino prende l’iniziativa con una botta deviata in corner. Clamorosa l’occasione divorata dal fantasista della Virtus Francavilla in pieno recupero, al 49′, quando a porta sguarnita ha mandato fuori un interessante assist di Sosa.

Il secondo tempo si è aperto con una punizione imprecisa di Taurino. A stretto giro è arrivato il tiro di Russo ribattuto dalla retroguardia brindisina. Al 60′ è arrivata il tiro a giro di Marconato, finito di poco fuori alla sinistra di Figliola, mentre due minuti dopo è stato Mastrovito a concludere: la sfera è finita alta sopra la traversa. La Virtus Francavilla ha mantenuto il pallino del gioco, più attento e accorto il Martina. Al 64′ Pinto si è messo in proprio ed è entrato in area, per poi tirare direttamente nelle braccia di Figliola. Due minuti dopo i biancazzurri sono rimasti in dieci uomini, a causa dell’espulsione di Allegrini per fallo di La Monica. Il Martina ha provato ad approfittarne, grazie a due iniziative di Silvestro pericoloso direttamente su punizione e da fuori area. Il neoentrato tra i padroni di casa è stato tra i più attivi tra i suoi, tanto che al 77′ ha costretto Cevers alla respinta in corner su un cross velenoso. All’82’ i padroni di casa vanno in vantaggio: Zenelaj lascia partire un traversone velenoso che inganna Cevers insaccandosi direttamente in porta. Negli ultimi minuti la Virtus Francavilla si è spinta in avanti, ma è stato il Martina a sfiorare di nuovo il gol con La Monica, il cui tentativo è stato respinto da Cevers.

