Martina, Pizzulli: “Volevamo passare il turno. Noi giovani e affamati”

Massimo Pizzulli, tecnico del Martina, ad Antenna Sud ha analizzato così la vittoria in Coppa Italia di Serie D contro la Virtus Francavilla: “Ogni partita per noi vale tanto, avevamo 24 minuti per fare la differenza e ci siamo riusciti con una delle azioni che proviamo spesso. È la prima volta che passiamo al secondo turno e sono contento per i ragazzi, ci teniamo alla competizione ed è così, rispettando ogni partita, che si ottengono i risultati. È tutta questione di mentalità”. Poi un messaggio al campionato: “Siamo giovani, ma anche affamati. Vogliamo dare filo a torcere, ma pensiamo in primis al nostro percorso”.

