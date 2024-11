Barletta a Canosa per la Coppa Italia, rientra Bayo

BARLETTA – Canosa e Barletta apriranno il triangolare nella semifinale centro-nord pugliese della Coppa Italia di Eccellenza. Il penultimo atto della competizione regionale parte dal San Sabino, con i biancorossi chiamati a confermare il ruolino di campionato dopo aver già vinto alla terza giornata contro i rossoblù. De Candia ancora squalificato, in panchina nuovamente Cilli.

Situazione infortuni ancora in via di aggiornamento, fondamentale il ritorno di De Gol dopo due settimane ai box. Novità su Bayo per il centrocampo.

Giovedì a Canosa, con match in diretta dalle 14:30 su Teleregione, domenica in casa contro il Bitonto per assestare un nuovo colpo alla concorrenza e laurearsi campioni d’inverno con quattro turni d’anticipo. Il Barletta prepara un altro mini tour de force.

