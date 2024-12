Martina, Pizzulli: “Felice di ciò che stiamo facendo. L’Enna merita un applauso”

Al termine del match vinto contro l’Enna nei quarti di finale di Coppa Italia Serie D, l’allenatore del Martina Massimo Pizzulli ha commentato così il match ai nostri microfoni: “C’è grande gioia e tanto entusiasmo. Il pubblico è stato numerosissimo e lo ringrazio. C’era tanta stanchezza oggi in campo, su un terreno pesante, ma questa squadra vuole arrivare alla sosta nel miglior modo possibile. All’Enna faccio un grande applauso, è una squadra arrivata ai quarti non per caso ed oggi lo hanno dimostrato. Erano abbottonati, ma bravi nelle ripartenza. Ci hanno attaccato alti, ma siamo stati bravi ad avere pazienza. Partita sporca, ma di grande maturità. Abbiamo giocato 21 partite in tre mesi, non è facile mantenere la lucidità. Sono però felice di quello che stiamo facendo, ci prendiamo con merito questa semifinale. Contro il Manfredonia la mentalità non deve cambiare. Fatto 12, vogliamo fare 13, ma sarà durissima. In casa il Donia è una brutta bestia da affrontare”.

