Altamura eliminata dalla Coppa Italia, il Rimini segna al 90′ e vince 1-2

Si conclude ai quarti di finale ed in maniera beffarda la gagliarda avventura dell’Altamura in Coppa Italia di Lega Pro, al “D’Angelo” il Rimini passa soltanto al 90′ vincendo 2-1 una gara ricca di emozioni. I murgiani incassano il secondo k.o. di fila nella nuova casa uscendo, però, a testa alta.

Giunge al minuto 8 il primo acuto del match, pericolosi i romagnoli in completo blu, Malagrida prepara il destro e da buona posizione per poco non centra la porta difesa da Pane. Il Rimini trova il vantaggio quasi dal nulla al 16′, l’ex Monopoli Falbo conclude direttamente da fuori area, traiettoria leggibile per Pane che però non trattiene, sfera sotto le braccia del portiere prima di depositarsi in rete. I murgiani accusano il colpo ma poi vengono fuori, al 34′ sugli sviluppi di un corner Rolando manda a lato da pochi passi. Un minuto dopo, al 35′, Vitali devia quel tanto che basta la botta di Acampa. Altamura ad un passo dal pari anche al 38′, Bumbu si ritrova a tu per tu col portiere romagnolo che salva il risultato con i piedi. Il pari arriva sul gong, al 45′ Lepri corregge involontariamente in rete il cross di Leonetti lasciando sul posto Vitali, autogol che consente alla Team di rimettere le cose in equilibrio a pochi istanti dall’intervallo.

La ripresa parte con l’incursione del subentrato Cioffi al 55′, la sfera rimpalla sulla coscia di Pane che poi la fa sua. Tornano a ringhiare i leoni, al 58′ ci riprova Bumbu, tiro deviato. 59′, traversone per l’inserimento di Minesso, zuccata alta sopra la traversa. Al 67′ Rimini pericoloso con la conclusione dalla distanza di Fiorini che termina di poco sul fondo. 70′ occasione clamorosa per i romagnoli: pallone dalla destra, Parigi liscia un rigore in movimento che Cioffi, successivamente, manda incredibilmente a lato con Pane di fatto ormai battuto. Gli ospiti prendono campo e rischiano di passare anche al 74′, sempre Cioffi dalla destra pesca la testa di Parigi, si salva ancora Pane. Fioccano occasioni, la gara è bellissima, all’80’ Rolando sferra un bolide per Vitali che non trattiene, deviata sulla traversa la ribattuta potente di Acampa. E infatti, la beffa si consuma al 90′ Rolando perde un brutto pallone sulla propria trequarti, il rimpallo su Falbo favorisce Parigi che con un diagonale fredda Pane e manda il Rimini in semifinale di Coppa Italia per il secondo anno di fila. Altamura eliminata tra gli applausi del “D’Angelo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author