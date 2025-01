Martina Franca: cresce il numero degli incidenti nel 2024

La festa di san Sebastiano è un’occasione proprio per fare il punto sulle attività svolte dagli agenti di Polizia locale. Una celebrazione che quest’anno si è svolta nella parrocchia Regina Mundi, con una santa messa officiata da don Martino Mastrovito.

Questa mattina il Corpo di Polizia Locale del Comune di Martina Franca ha festeggiato il suo Santo Patrono, San Sebastiano.

L’Assessore alla Polizia Locale e alla Mobilità Angelo Gianfrate, a conclusione della cerimonia, a nome dell’Amministrazione Comunale e suo personale ha ringraziato le/gli agenti e la Comandante per l’impegno profuso nel corso dell’anno per la sicurezza della quotidiana vivibilità della città.

Nel suo intervento la Comandante Domenica Piccoli ha tracciato un bilancio dell’attività svolta dal Corpo, riassumendo le principali attività del Corpo e i risultati più significativi. La dottoressa Piccoli ha ripercorso, fra l’altro, le attività di educazione stradale che hanno coinvolto le scuole cittadine al fine di diffondere fra le generazioni più giovani una cultura della prevenzione.

Alle celebrazioni hanno preso parte Comandanti e Dirigenti delle Forze dell’ordine e delle Forze Armate, le associazioni di volontariato e delle Forze dell’Ordine e gli studenti delle scuole cittadine.

Un automezzo della Polizia Locale è stato dotato, attraverso l’Ufficio comunale di Protezione civile, di un defibrillatore semi automatico (DAE) a bordo, per garantire il pronto intervento in caso di necessità. Alla consegna del DAE- effettuata a conclusione della cerimonia- si unisce la formazione BLSD (rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE) degli agenti di Polizia Locale, eseguita presso la Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Martina Franca, che diventano così in grado di poterlo utilizzare. Il DAE a bordo si aggiunge a quelli già presenti nella Città e contribuisce, insieme alla formazione BLSD, a rendere la Città sempre più cardioprotetta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author