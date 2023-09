Martina Franca: aggredisce agenti durante controllo, arrestato

Nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, fortemente voluto dal questore Massimo Gambino per un controllo straordinario del territorio di Martina Franca, la Polizia, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, ha arrestato un sorvegliato speciale di 61 anni per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Fermato per un normale controllo mentre percorreva un’arteria principale di Martina a bordo della sua auto, sin da subito ha iniziato a manifestare insofferenza insultando i poliziotti.

Quando gli agenti hanno appurato che la sua auto era sprovvista di assicurazione e non aveva la patente di guida, già revocata nel 1994, il 61enne è andato in escandescenze cercando di aggredire i poliziotti: uno di loro è riuscito a schivare una testata. Pur tra diverse difficoltà, gli agenti sono riusciti a renderlo innocuo e dopo averlo portato in commissariato, dove ha continuato a minacciare i poliziotti, è stato tratto in arresto.

