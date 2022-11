Condividi su...

Incontro tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il senatore nonché segretario della Lega Puglia Roberto Marti. Al centro del colloquio, la situazione della regione con particolare riferimento alle infrastrutture. In particolare, hanno fatto il punto sulla programmazione Anas che in Puglia ha in agenda 3,4 miliardi di investimenti di cui 300 milioni di manutenzione straordinaria e 3,1 miliardi di nuove opere. Aggiornamento anche sulla SS275 Maglie-Santa Maria di Leuca: ci sono o 244,02 milioni necessari per avviare i lavori. L’opera dovrebbe andare in gara d’appalto nella prossima primavera con ruspe in azione nell’estate 2023.

Per quanto riguarda la SS89 Garganica, invece, i progetti sono stati trasmessi al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione del parere e il Ministro vigilerà affinché non si perda ulteriore tempo per un investimento strategico per la sicurezza e l’accessibilità del Gargano.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts