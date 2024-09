Solidarietà a Don Antonio Coluccia: Marti: ‘Uomo di coraggio nella lotta per la legalità’

In una nota ufficiale, il presidente della settima commissione cultura del Senato, Roberto Marti, ha espresso la sua ferma solidarietà a Don Antonio Coluccia, vittima di una vile aggressione avvenuta durante il corteo per la legalità al Quarticciolo, un quartiere di Roma. Questo episodio, che ha sconvolto la comunità, evidenzia le difficoltà e i rischi che affrontano coloro che si battono contro il crimine e la mafia.

Don Coluccia è descritto non solo come un uomo di Chiesa, ma come un esempio di coraggio e determinazione. La sua scelta di indossare la “maglia della legalità” è un simbolo del suo impegno costante nella lotta contro lo spaccio di droga e altre forme di criminalità che affliggono le periferie. La sua presenza e il suo lavoro rappresentano una speranza per molti, offrendo un’alternativa positiva in contesti spesso segnati dalla violenza e dall’illegalità.

Marti ha sottolineato che, nonostante la gravità dell’aggressione subita, si è certi che questo episodio non intaccherà la grinta e la forza di Don Coluccia. La sua azione quotidiana di contrasto alle mafie e difesa della libertà e dignità delle persone che vivono nelle periferie è un faro di speranza per tutti coloro che credono in un futuro migliore.

Questo attacco non è solo un affronto a Don Coluccia, ma un attacco a tutti coloro che si battono per la giustizia e la legalità. La solidarietà espressa da Marti è un richiamo a non lasciare soli coloro che, come Don Coluccia, si dedicano con passione e coraggio a questa difficile battaglia.

In un momento in cui la legalità è messa a dura prova, è fondamentale sostenere e proteggere chi lavora instancabilmente per costruire un ambiente più sicuro e giusto. La comunità e le istituzioni devono unirsi per esprimere il proprio sostegno a chi, come Don Antonio Coluccia, rappresenta la voce della legalità e della speranza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts