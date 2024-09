Lecce, due Carabinieri d’eccellenza lasciano il Comando

Lecce saluta due figure di spicco dell’Arma dei Carabinieri, il Tenente Colonnello Francesco Mandia e il Maggiore Valentino Adinolfi, che dopo anni di servizio dedicato alla sicurezza del territorio si apprestano a intraprendere nuove importanti assegnazioni. Questo cambiamento rappresenta non solo un’opportunità per i due ufficiali, ma anche una significativa perdita per la comunità leccese e per l’intera provincia.

Durante il loro mandato, Mandia e Adinolfi hanno svolto un ruolo cruciale nel mantenimento della legalità e della sicurezza locale. Hanno guidato numerose operazioni e collaborato attivamente con le istituzioni, promuovendo iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su temi di legalità e sicurezza. La loro presenza ha contribuito a creare un rapporto di fiducia tra i cittadini e le forze dell’ordine, un aspetto fondamentale per il benessere sociale.

Il Tenente Colonnello Mandia, arrivato a Lecce nel settembre 2019, ha recentemente lasciato l’incarico di Comandante del Nucleo Investigativo per assumere il comando del Reparto Territoriale di Termini Imerese, alle porte di Palermo. Sotto la sua guida, il Nucleo Investigativo ha ottenuto risultati significativi nella lotta contro la criminalità, smantellando vari gruppi criminali e portando a termine operazioni di grande impatto, come “Hydruntiade”, “Insidia” e “Athena”, che hanno portato all’arresto di diversi membri di organizzazioni mafiose e al sequestro di beni per milioni di euro.

Il Maggiore Valentino Adinolfi, giunto a Lecce nel marzo 2020, lascerà la Compagnia di Lecce per assumere un incarico analogo nella capitale. In questi anni, ha concentrato i suoi sforzi sulla criminalità predatoria, monitorando costantemente i reati contro il patrimonio e promuovendo campagne di sensibilizzazione contro le truffe, in particolare quelle ai danni di anziani. Adinolfi ha anche prestato particolare attenzione alla violenza sulle donne, supportando indagini e iniziative di sensibilizzazione nel territorio.

Entrambi gli ufficiali hanno espresso entusiasmo per le nuove sfide che li attendono, ma anche un forte senso di nostalgia per il tempo trascorso a Lecce e per i legami instaurati con la comunità. La loro dedizione e professionalità hanno lasciato un’impronta indelebile sul territorio, e il loro operato continuerà a essere un punto di riferimento per le forze dell’ordine locali.

A Francesco Mandia e Valentino Adinolfi va il nostro più sentito augurio di buon lavoro per il futuro. Lecce non dimenticherà facilmente il loro contributo alla sicurezza e al benessere della comunità.

