Salento brilla ancora: Giuseppe Colì campione del Mondo dei Tornianti

Il Salento conquista nuovamente un posto di rilievo a livello internazionale grazie al talento, alla dedizione e alla creatività di Giuseppe Colì, noto ceramista di Cutrofiano. Il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, esprime con orgoglio le sue congratulazioni al neo campione del mondo dei Tornianti, sottolineando come dietro questo prestigioso traguardo ci siano anni di preparazione e sacrificio.

Colì ha trionfato a Faenza, durante la 36ª edizione del Mondial Tornianti Gino Geminiani, sbaragliando la concorrenza di maestri vasai provenienti da tutto il mondo e aggiudicandosi il titolo di Campione mondiale Tecnico Maestri. Questo successo, come evidenziato dal presidente Minerva, è un ulteriore stimolo per continuare a promuovere e valorizzare la tradizione ceramica del territorio, che vede eccellere città come Cutrofiano e San Pietro in Lama. Un riconoscimento che non solo esalta le qualità individuali di Colì, ma che rafforza l’identità culturale e artigianale del Salento.

