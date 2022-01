ROMA – Intervenuto nella nostra trasmissione “Il Punto” Il Senatore Mario Turco sulla candidatura di Berlusconi alla carica di Presidente della Repubblica afferma: “Il paese sta vivendo un momento importante perche’ si sta per scegliere il prossimo presidente della Repubblica. Anteporremo soprattutto gli interessi del paese e dei cittadini. La nostra figura di Presidente della Repubblica è di alto profilo morale e istituzionale, un arbitro per le forze politiche ed un garante per il futuro del paese. Nei prossimi giorni ci sarà un importante incontro con i leader del centrosinistra e poi si spera che Silvio Berlusconi faccia un passo indietro e inizino le vere interlocuzioni anche con il centrodestra. Non deve esserci una persona di parte ma un vero e proprio arbitro della competizione politica”.