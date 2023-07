Marina di Ginosa, una donna muore in spiaggia

MARINA DI GINOSA – Tragedia nella tarda mattina di sabato 15 luglio a Marina di Ginosa, nel tarantino. Una donna di 75 anni, originaria di Grumo Appula, è morta improvvisamente a quanto pare per un malore in spiaggia. Il rapido intervento dei sanitari del 118 purtroppo non è servito, la donna è morta subito. Sul posto anche i Carabinieri che hanno dovuto allontanare i tanti curiosi che avevano circondato la zona.

