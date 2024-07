Margherita, 16enne morto in mare: altri quattro ragazzi in ospedale

MARGHERITA DI SAVOIA – C’è ancora sgomento a Margherita di Savoia dopo la tragedia in mare di martedì mattina. Un 16enne di origine egiziana ha perso la vita dopo essersi allontanato eccessivamente dalle coste cittadine insieme ad altri quattro coetanei, trasportati presso l’ospedale Dimiccoli di Barletta. Immediato l’intervento della Guardia Costiera, che con il coordinamento della Capitaneria di Porto di Barletta ha prestato soccorso ai cinque giovani ma per uno di loro non c’è stato nulla da fare nonostante le manovre di rianimazione.

I ragazzi erano giunti a Margherita per una giornata al mare organizzata da una cooperativa di Rionero in Vulture. Il tragico episodio è avvenuto nella zona costiera nord della città, nei pressi del lido La Bussola. Gli altri quattro restano sotto osservazione ma non in pericolo di vita.

