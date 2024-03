Marchionni: ‘Col Sorrento voglio un Potenza coraggioso’

“Sarà una trasferta atipica, mi aspetto un Potenza coraggioso, capace di sfruttare il vantaggio della conoscenza del terreno di gioco. Toccherà trovare quella continuità di risultati che chiede la nostra tifoseria e che ci manca da qualche partita. Il Sorrento è una buona squadra, allenata bene e con dei ragazzi affiatati e ben sincronizzati. La gara sarà difficile, ma il mio Potenza dovrà affrontarla con il giusto atteggiamento per mettere da parte qualsiasi difficoltà. Il risultato sarà frutto della prestazione, dunque, se riproporremo una prestazione come quelle viste contro Avellino e Giugliano, avremo maggiori possibilità di portare a casa la gara. La squadra sta bene, dispiace non poter contare su Schiattarella e Asencio per squalifica ma avremo nuovamente a disposizione Sbraga e Saporiti”. Così Marco Mrchionni, tecnico del Potenza, alla vigilia della “trasferta” del Viviani col Sorrento.

